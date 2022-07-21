Об этом сообщает Ассоциация ІТ Ukraine .

Как отмечают в Ассоциации, украинские работники ІТ-индустрии обеспечивают экономику нашего государства валютными поступлениями.

"За три военных месяца и – март-май – объем экспорта компьютерных услуг увеличился на 6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. За первые 5 месяцев 2022 года экспортная ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере $ 3,2 млрд", – говорится в сообщении.

В ITU отметили, что работники ІТ-отрасли по состоянию на 1 июня уже перечислили в бюджет налогов и сборов почти на 30 млрд грн.

Также в сообщении говорится, что ІТ-отрасль не только материально поддерживает украинскую армию. ІТ-специалисты активно вовлечены в работу на киберфронте и защищают Украину в рядах ВСУ.

Стабильная работа ІТ-отрасли позволила ІТ-сектору направить более 1 млрд грн на гуманитарные цели и поддержку Вооруженных сил Украины", – пишет ITU.

Наша IT-армия продолжает мощное контрнаступление на киберфронте.

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