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С начала года государство компенсировало 126 млн грн предпринимателям, взявшим на работу переселенцев

6 сентября, 2023 среда
15:21
Экономика Деньги

С начала 2023 года предпринимателям, трудоустроившим ВПЛ, государство выплатило 126 миллионов гривен компенсации: почти 6 тысяч предприятий взяли на работу 10 300 внутренних переселенцев

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Чтобы помочь переселенцам как можно быстрее адаптироваться на новом месте, найти работу, чтобы иметь возможность обеспечивать себя и свою семью, мы стимулируем бизнес брать таких работников. Всего работодатели в этом году получили уже 126 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ", - сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По ее словам, это не единственная украинская финансовая программа, направленная на поддержку отдельных категорий граждан и улучшение ситуации на рынке труда. В частности, предприниматели могут получить компенсацию от государства за трудоустройство лиц с инвалидностью, людей предпенсионного возраста, участников боевых действий и молодежи.

"Кроме того, недавно была введена программа компенсации работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс. грн", - добавила Бережная.

Справочно. В апреле 2022 года правительство ввело программу стимулирования предпринимателей для трудоустройства внутренних переселенцев. Целью программы является ускорение адаптации людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повышение уровня занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев. В 2022 году программой воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.

  • Кабинет Министров Украины 6 июня 2023 одобрил изменения в порядок предоставления новому бизнесу компенсации от государства за трудоустройство переселенцев. Согласно изменениям новое предприятие может получить компенсацию за устройство внутриперемещенного лица, если подаст налоговую отчетность за последний период до даты заявления, а не за 2021 год, как раньше.
Общество
Украина
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