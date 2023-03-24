С начала года через украинскую границу не пропустили 350 госслужащих
С января 2023 года украинские пограничники не пропустили через границу более 350 госслужащих из-за отсутствия оснований для выезда за пределы Украины
Об этом в эфире телемарафон заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Он отметил, что и мужчины, и женщины, являющиеся госслужащими, имеют право выезжать за границу только в служебную командировку. Однако есть исключение, когда можно пересекать границу с целью неслужебной командировки. Так мужчинам-госслужащим разрешают выехать за пределы Украины, если они являются родителями-одиночками, а женщинам-госслужащим разрешают тогда, когда им необходимо посетить детей за границей или сопроводить их за границу.
Также, по словам Демченко, можно госслужащим выезжать на лечение. При этом необходимо иметь подтверждение от Минздрава и возможность принятия этого лица лечебным учреждением за границей для лечения.
"В настоящее время от вступления этих изменений в силу на государственной границе наши инспекторы не пропустили более 350 человек, которые подпадают под этот перечень, ведь они не отвечали требованиям пересечения границы", - сказал Демченко.
- 23 января Владимир Зеленский сообщил , что СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
- 29 января стало известно, что запрет на выезд госслужащих за границу Украины распространяется и на тех, кто не пригоден к военной службе.
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