С начала года частными переводами в Украину поступило $ 9 млрд

Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Еспресо.TV .



Соответствующие цифры приводит Национальный банк Украины.



"Стоит отметить, что сумма частных переводов только за эти месяцы почти в два раза превысила сумму кредитной программы Международного валютного фонда для Украины ($ 5 млрд)", - объясняет Слово и дело .

Через неформальные каналы в Украину поступило 3,818 млрд долларов. Остальные деньги попали в страну официальными путями.



Только за август преданию в Украину пришло $1,229 млрд долларов, из которых $ 833 млн составила чистая оплата труда от иностранных работодателей, еще $ 396 млн долларов - частные денежные переводы.



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