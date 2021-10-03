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С начала года частными переводами в Украину поступило $ 9 млрд

3 октября, 2021 воскресенье
10:24
Экономика

С января по август 2021 года частными денежными переводами украинцы получили более $ 9 млрд

Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Еспресо.TV .

Соответствующие цифры приводит Национальный банк Украины.

"Стоит отметить, что сумма частных переводов только за эти месяцы почти в два раза превысила сумму кредитной программы Международного валютного фонда для Украины ($ 5 млрд)", - объясняет Слово и дело .

Через неформальные каналы в Украину поступило 3,818 млрд долларов. Остальные деньги попали в страну официальными путями.

Только за август преданию в Украину пришло $1,229 млрд долларов, из которых $ 833 млн составила чистая оплата труда от иностранных работодателей, еще $ 396 млн долларов - частные денежные переводы.

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МВФ
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