Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких областей:

Киевская – 7 млрд гривен;

Винницкая – 3,4 млрд гривен;

Днепропетровская – 2,4 млрд гривен;

Кировоградская – 2,18 млрд гривен;

Одесская – 1,9 млрд гривен;

Вместе с тем по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей: Винницкая – 1,81 млрд гривен выделено для 571 хозяйств; Кировоградская – 1,8 млрд гривен – для 657; Одесская – 1,67 млрд гривен – для 437; Киевская – 1,5 млрд гривен – 335 хозяйств.