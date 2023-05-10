С начала года аграрии получили 16,6 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"
С начала года украинские аграрии получили около 30 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие хозяйств. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" 4,5 тысячи предприятий получили 16,6 миллиарда гривен
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких областей:
Киевская – 7 млрд гривен;
Винницкая – 3,4 млрд гривен;
Днепропетровская – 2,4 млрд гривен;
Кировоградская – 2,18 млрд гривен;
Одесская – 1,9 млрд гривен;
Вместе с тем по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей: Винницкая – 1,81 млрд гривен выделено для 571 хозяйств; Кировоградская – 1,8 млрд гривен – для 657; Одесская – 1,67 млрд гривен – для 437; Киевская – 1,5 млрд гривен – 335 хозяйств.
- 9 мая в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили , что еще 4 агропредприятия, занимающиеся садоводством, выращиванием ягод и виноградарством, получили 14 миллионов гривен в рамках правительственной грантовой помощи
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