Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий .

"С начала года Минреинтеграции перечислило 19,7 млн грн освобожденным из плена украинцам и 6,8 млн грн тем, кто еще в неволе", - говорится в сообщении.

В общей сложности финансовую помощь получат 317 украинцев, которых лишили свободы в результате войны РФ в Украине. Уже получили по 100 тыс. грн 197 бывших пленников. Это разовая денежная поддержка.

"В то же время продолжается сбор документов на получение денежной помощи у всех освобожденных из плена. В частности, в октябре на заседании комиссии планируется рассмотрение заявлений от 215 человек, которые были освобождены 21 сентября 2022 года. Все они получат компенсацию от государства", - добавляют в ведомстве.

Также деньги получили семьи незаконно заключенных Россией украинцев - в общей сложности Министерство перечислило 6,8 млн грн, еще 5,9 млн грн будет выплачено впоследствии.

В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина совершила 24 обмена и вернула из плена 808 человек.

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