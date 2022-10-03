С начала года 197 освобожденных из плена получили по 100 тыс. грн помощи, на очереди еще 112 бойцов
Около двухсот освобожденных из плена получили по 100 тыс. грн помощи. Также финансово поддержат еще 112 украинцев
Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий .
"С начала года Минреинтеграции перечислило 19,7 млн грн освобожденным из плена украинцам и 6,8 млн грн тем, кто еще в неволе", - говорится в сообщении.
В общей сложности финансовую помощь получат 317 украинцев, которых лишили свободы в результате войны РФ в Украине. Уже получили по 100 тыс. грн 197 бывших пленников. Это разовая денежная поддержка.
"В то же время продолжается сбор документов на получение денежной помощи у всех освобожденных из плена. В частности, в октябре на заседании комиссии планируется рассмотрение заявлений от 215 человек, которые были освобождены 21 сентября 2022 года. Все они получат компенсацию от государства", - добавляют в ведомстве.
Также деньги получили семьи незаконно заключенных Россией украинцев - в общей сложности Министерство перечислило 6,8 млн грн, еще 5,9 млн грн будет выплачено впоследствии.
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В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.
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С начала полномасштабного российского вторжения Украина совершила 24 обмена и вернула из плена 808 человек.
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