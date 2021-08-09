С начала действия программы "5-7-9" банки выдали доступных кредитов на почти 57 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, с момента старта программы "5-7-9" уполномоченные банки выдали 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн.



В частности, 20,5 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,98 млрд- на инвестиционные цели, а еще 29,3 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.



Отмечается, что за последнюю неделю банки выдали 385 кредитов на общую сумму 909, 4 млн грн.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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