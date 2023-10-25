С начала большой войны Молдова выдала Украине 35 граждан, незаконно пересекших границу

Об этом сообщает молдовское издание NеwsMaker со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, предоставленные в ответ на запрос.

"В период с 24.02.2022 по 01.10.2023 органами Государственной пограничной службы Украины от компетентных органов Республики Молдова принято 35 граждан Украины, которые въехали или находились на территории Республики Молдова с нарушением законодательства о пересечении государственной границы", - говорится в ответе.

Там же сообщили, что передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании Соглашения между правительствами Украины и Молдовы о реадмиссии лиц, заключивших страны в 2017 году.

Журналисты направили запрос в пограничную полицию Молдовы относительно ситуации с 35 гражданами Украины, которых с начала большой войны выдали по Договору о реадмиссии: просил ли кто-то из них убежища в Молдове и рассматривала ли молдовская сторона этих граждан Украины как беженцев.

Издание отмечает, что в случае, если человек законно или нет оказался на территории Молдовы и просит убежища, молдовские власти не имеют права выдавать его в другую страну, за исключением случаев, когда лицо представляет угрозу безопасности Республики Молдова.