С начала большой войны Молдова выдала Украине 35 граждан, незаконно пересекших границу
С начала полномасштабного вторжения РФ и по состоянию на 1 октября 2023 года Молдова выдала Украине 35 граждан, которые незаконно пересекли границу
Об этом сообщает молдовское издание NеwsMaker со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, предоставленные в ответ на запрос.
"В период с 24.02.2022 по 01.10.2023 органами Государственной пограничной службы Украины от компетентных органов Республики Молдова принято 35 граждан Украины, которые въехали или находились на территории Республики Молдова с нарушением законодательства о пересечении государственной границы", - говорится в ответе.
Там же сообщили, что передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании Соглашения между правительствами Украины и Молдовы о реадмиссии лиц, заключивших страны в 2017 году.
Журналисты направили запрос в пограничную полицию Молдовы относительно ситуации с 35 гражданами Украины, которых с начала большой войны выдали по Договору о реадмиссии: просил ли кто-то из них убежища в Молдове и рассматривала ли молдовская сторона этих граждан Украины как беженцев.
Издание отмечает, что в случае, если человек законно или нет оказался на территории Молдовы и просит убежища, молдовские власти не имеют права выдавать его в другую страну, за исключением случаев, когда лицо представляет угрозу безопасности Республики Молдова.
- 1 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев, незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.
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