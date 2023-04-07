С начала апреля в боях за Украину погибли четверо грузинских добровольцев
Сослуживцы сообщили о гибели на фронте грузинского добровольца Арсена Кецбая, последние годы он жил в Украине и служил в ВСУ
Об этом пишет агентство "Новости-Грузия".
Уроженец грузинского Зугдиди Арсен Кецбая погиб в бою против России, в последние годы мужчина жил в Украине и служил в Вооруженных Силах.
Это четвертое сообщение за апрель о гибели грузинского бойца в противостоянии Украины России.
- 1 апреля сообщалось, что воюя на стороне ВСУ, под Бахмутом погиб грузинский доброволец - Михаил Мазанашвили, родом из Горийского муниципалитета.
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