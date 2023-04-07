С начала апреля в боях за Украину погибли четверо грузинских добровольцев

Об этом пишет агентство "Новости-Грузия".

Уроженец грузинского Зугдиди Арсен Кецбая погиб в бою против России, в последние годы мужчина жил в Украине и служил в Вооруженных Силах.

Это четвертое сообщение за апрель о гибели грузинского бойца в противостоянии Украины России.