Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 18 июня рассказала руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

В частности, правозащитница подчеркнула, что РФ совершает против граждан Украины международное преступление. Все это задокументировано, доказательства собраны и переданы Международному уголовному суду (МКС).

"В Крыму эта практика началась еще в 2015 году. Тогда начался первый призыв наших граждан в российскую армию. Это военное преступление. Россия не имеет права призывать на оккупированных территориях. Как раз наша организация вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым и Севастополя собирала доказательства, и с другими коллегами мы передали это в Международный уголовный суд", - отметила она.

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Кроме этого, по ее словам, на оккупированном полуострове призывная кампания проходит дважды в год и это не контрактная служба, это призывная кампания срочников. Правозащитница добавила, что избежать ее нельзя, потому что это чревато уголовным преследованием. Наказание – от штрафа до двух лет лишения свободы.

"Более того, даже если человека наказали, он все равно должен служить и его все равно призывают. По нашим данным, было незаконно призвано по меньшей мере 40 000 крымчан за весь период оккупации полуострова", — акцентировала она.

Скрипник добавила, что с 2022 года Россия начала скрывать количество призванных крымчан. Вероятно, в год российские оккупанты отправляли в армию не менее 6 000 человек.

"В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль стал скрывать количество призывников. Но, опять же, призывают 6 000 человек в год по меньшей мере. Скорее всего в 2022 году призвали больше, чем стандартно", — добавила. она.

Скрипник также напомнила, что в 2022 году также началась параллельная кампания — так называемая частичная мобилизация. Что коснулось и жителей Крыма, и тоже является незаконными действиями РФ.