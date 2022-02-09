С начала агрессии против Украины Россия потеряла около $13 млрд

Об этом сообщает "Коммерсант".



Отмечается, что в январе 2022 года профицит текущего счета платежного баланса России составил $19 млрд по сравнению с январем 2021 года показатель вырос более чем в два раза.



Однако сальдо внешней торговли России в январе составило $21,4 млрд.



Профицит текущего счета платежного баланса РФ в целом за 2021 год вырос по сравнению с 2020-м в 3,3 раза - до $120 млрд.

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