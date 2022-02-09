С начала агрессии против Украины Россия потеряла около $13 млрд
Чистый отток капитала в январе 2022 года увеличился до $12,8 млрд по сравнению с $9 млрд в прошлом году
Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что в январе 2022 года профицит текущего счета платежного баланса России составил $19 млрд по сравнению с январем 2021 года показатель вырос более чем в два раза.
Однако сальдо внешней торговли России в январе составило $21,4 млрд.
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в целом за 2021 год вырос по сравнению с 2020-м в 3,3 раза - до $120 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное