Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Андрей Демченко дал комментарий о ситуации в областях на северной границе Украины.



"Враг не прекращает свои террористические действия на приграничных территориях севера Украины. Ежедневно противник ведет обстрелы, попадает в дома мирных жителей. Наибольшие обстрелы за последнее время мы фиксируем на Сумщине. Отмечу, что только за декабрь 2022 года было более 200 обстрелов территорий Сумской областей. Враг использует артиллерию, минометы, стрелковое оружие, также редкие случаи нанесения ударов авиацией. С начала января 2023 года зафиксировано 30 обстрелов Черниговщины и Сумщины", - сказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что противник с того момента, как он был отвергнут за пределы нашей границы, не прекращает террористических действий в отношении Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb