С начала 2023 года зафиксировано 30 обстрелов Черниговщины и Сумщины, - пресс-секретарь ГПСУ
Андрей Демченко, спикер ГПСУ, сообщил, что только за декабрь 2022 года было более 200 обстрелов территорий Сумской и Черниговской областей
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Андрей Демченко дал комментарий о ситуации в областях на северной границе Украины.
"Враг не прекращает свои террористические действия на приграничных территориях севера Украины. Ежедневно противник ведет обстрелы, попадает в дома мирных жителей. Наибольшие обстрелы за последнее время мы фиксируем на Сумщине. Отмечу, что только за декабрь 2022 года было более 200 обстрелов территорий Сумской областей. Враг использует артиллерию, минометы, стрелковое оружие, также редкие случаи нанесения ударов авиацией. С начала января 2023 года зафиксировано 30 обстрелов Черниговщины и Сумщины", - сказал спикер ГПСУ.
Демченко отметил, что противник с того момента, как он был отвергнут за пределы нашей границы, не прекращает террористических действий в отношении Украины.
- 2 января россияне обстреливали приграничные районы Сумщины и Черниговщины: повреждены жилые дома, линии электропередачи
- 3 января российские захватчики нанесли удары с минометов по территории Сумской области
- 4 января кафиры 55 раз ударили по Сумщине , в результате чего были повреждены электролинии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.43Продажа 42.55
- Актуальное
- Важное