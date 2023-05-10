С начала 2023 года Украина экспортировала в ЕС более 1 млн тонн сои

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время первого международного не-ГМО саммита "Укрепление и защита рынка без ГМО"

Высоцкий рассказал, что Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС отвечает последним изменениям в законодательстве ЕС. В частности, она участвовала в постановлениях по борьбе с вырубкой лесов. А до конца 2024 года некоторые виды сельскохозяйственной продукции, например соевые бобы, будут выращиваться только на невырубленных землях.

"Аграрии Украины продолжают сеять сою, культуру, жизненно важную для обеспечения Европы белком. В 2022 году Украина засеет более 1,5 млн га и соберет 3,7 млн ​​тонн сои, что на 7% больше, чем в 2021 году. С начала 2023 года в ЕС экспортировано уже около 1 млн тонн украинской сои", – отметил он.