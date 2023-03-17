Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в эфире Еспресо.

"Мы недавно обнародовали свою статистику: 455 обращений поступило в течение января - февраля. Они касаются сферы обслуживания и интернет-ресурсов, в частности, отсутствия стартовых страниц на украинском языке у интернет-магазинов и сайтов", - подчеркнул он.

Тарас Кремень отметил, что по сравнению с 2022 годом доля нарушений языкового закона со стороны чиновников сократилась до минимума. Омбудсмен считает: когда мэр использует государственный язык, он контролирует соблюдение закона со стороны подчиненных, влияет на языковую ситуацию в определенной области и стране в целом.