С начала 2023 года поступило 455 обращений по поводу нарушения языкового закона в Украине, - Кремень
В январе-феврале 2023 года было зафиксировано 455 обращений о нарушении языкового закона в Украине. Они касаются веб-ресурсов и сферы обслуживания
Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в эфире Еспресо.
"Мы недавно обнародовали свою статистику: 455 обращений поступило в течение января - февраля. Они касаются сферы обслуживания и интернет-ресурсов, в частности, отсутствия стартовых страниц на украинском языке у интернет-магазинов и сайтов", - подчеркнул он.
Тарас Кремень отметил, что по сравнению с 2022 годом доля нарушений языкового закона со стороны чиновников сократилась до минимума. Омбудсмен считает: когда мэр использует государственный язык, он контролирует соблюдение закона со стороны подчиненных, влияет на языковую ситуацию в определенной области и стране в целом.
- 15 марта уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал власти Одессы и области расширить сеть курсов по изучению украинского языка и внедрить их в каждой библиотеке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.96
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное