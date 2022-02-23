С начала 2022 года в Украине разоблачили 35 организаторов "референдума" и представителей "власти" в ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации следствия, злоумышленники организовывали "референдумы" в Донецкой и Луганской областях, способствовали их проведению. К подозреваемым относятся депутаты нескольких горрайсоветов региона, предавшие присягу и перешедшие на сторону российских оккупантов.



Они были членами "участковых избирательных комиссий", готовили списки избирателей, собирали подписи за легитимизацию представителей незаконных вооруженных формирований.



В преступлениях против основ национальной безопасности Украины, создании незаконных вооруженных формирований и нарушении законов и обычаев войны также подозревают ряд членов оккупационных войск.



В частности, фигурантами производства являются "заместитель генерального прокурора ЛНР", "начальник Стахановского МРО МГБ ЛНР", "оперуполномоченный Алчевского МРО МГБ ЛНР", "первый заместитель начальника Макеевского горуправления МВД", "заместитель директора департамента борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил оперативного управления Государственного таможенного комитета ЛНР", "начальник отдела гражданства и взаимодействия "ТС МВД ДНР"" и другие.



Им сообщили о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств и причастных к незаконной деятельности.

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