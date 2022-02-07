С моря у побережья Туниса спасли более 160 мигрантов

Об этом заявили в Минобороны Туниса, передает Синьхуа.



В ведомстве сообщили, что морская гвардия Туниса спасла 163 нелегальных мигрантов у восточного побережья страны.



Мигрантов спасли 6 февраля из тонущей лодки возле города Эль-Луза в провинции Сфакс.



Как отмечает издание, ежегодно тысячи незаконных мигрантов пытаются пересечь Средиземное море, и Тунис является одним из пунктов доступа в Европу.

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