С момента принятия решения передать Украине американское вооружение оно на передовой уже через неделю, - Марк Милли

Об этом сообщает Defence Express

Министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли во время брифинга для СМИ рассказали, сколько времени нужно, чтобы американское вооружение - с момента принятия решения передать его Украине - попало на передовую.

"Когда президент США подписывает разрешение на предоставление оружия или боеприпасов украинцам, эти предметы начинают перемещаться в течение нескольких дней. В среднем от 48 до 72 часов до начальных отгрузок. И через неделю, или около того, они в руках украинцев, на передовой", - сказал Марк Милли.

Этот недельный срок передачи охватывает как бюрократические процессы по снятию с вооружения, так и полное обследование, оперативный ремонт в случае необходимости, полный комбинированный маршрут с "воздушным мостом" и другие вещи.

Однако и в таком случае американское оружие поступает на передовую быстрее, чем посылка из AliExpress в мирное время, сравнивает издание.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также отметил умение украинцев быстро учиться

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb