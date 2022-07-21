С момента принятия решения передать Украине американское вооружение оно на передовой уже через неделю, - Марк Милли
Только неделя нужна, чтобы американское вооружение - с момента принятия решения передать его Украине - попало на передовую
Об этом сообщает Defence Express
Министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли во время брифинга для СМИ рассказали, сколько времени нужно, чтобы американское вооружение - с момента принятия решения передать его Украине - попало на передовую.
"Когда президент США подписывает разрешение на предоставление оружия или боеприпасов украинцам, эти предметы начинают перемещаться в течение нескольких дней. В среднем от 48 до 72 часов до начальных отгрузок. И через неделю, или около того, они в руках украинцев, на передовой", - сказал Марк Милли.
Этот недельный срок передачи охватывает как бюрократические процессы по снятию с вооружения, так и полное обследование, оперативный ремонт в случае необходимости, полный комбинированный маршрут с "воздушным мостом" и другие вещи.
Однако и в таком случае американское оружие поступает на передовую быстрее, чем посылка из AliExpress в мирное время, сравнивает издание.
- Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также отметил умение украинцев быстро учиться
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.01
Покупка 37.01Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 37.11Продажа 38.62
- Актуальное
- Важное