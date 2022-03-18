С момента полномасштабного вторжения в Украину мировая морская торговля с Россией упала почти на 60%

Об этом сообщает Splash, ссылаясь на аналитику поставщика финансовых данных Refinitiv, информирует Еспресо.TV.

С тех пор, как российские войска открыто вторглись в Украину, глобальные морские перевозки с Россией сократились на 58%.

Отмечается, что санкции очевидно работают. К ним прилагаются и решения мировых держав, принятые после того, как российские военные обстреляли пять торговых судов. Эти факторы привели к тому, что в последние недели России становится все более отрезанной от мировой морской торговли.

Снижение числа судозаходов ощущается как вблизи зоны боевых действий, так и вдали от конфликта. По подсчетам инвестиционного банка UBS, порты Балтийского моря, на которые приходится треть морской торговли России, теперь имеют на 65% меньше заходящих в них судов. Порты Тихого океана, такие как Владивосток, столкнулись с падением объемов на 52%.

Данные израильского агентства Windward свидетельствуют об уменьшении количества танкеров с сырой нефтью, посещающих порты России. Перевозчики сырой нефти, отправляющиеся из России, больше не заходят в порты Европы, Азии и Северной Америки. При этом, по информации Windward, около 46 млн баррелей российской нефти все еще находятся в пути к местам назначения из России.

Еще один момент влияния санкций состоит в том, что согласно отчету британской консалтинговой компании Drewry прогнозируется, что вторжение России в Украину повлияет на доступность российских и украинских моряков для экипажей мирового торгового флота. Особенно это касается офицерского состава – совокупно в мировом флоте работает около 13% морских офицеров из России и Украины.

В Drewry отмечают, что вместе с ростом страховых расходов прогнозируется и рост расходов компаний на содержание судов.

Отметим, что более 1,5 тыс. кораблей по всему миру, связанных тем или иным образом с Россией, сталкиваются с определенными ограничениями из-за наложенных на РФ санкций и отказов ведущих стран мира и судоходных компаний иметь дело со страной-агрессором.

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