С момента открытия рынка сельхозземли заключено 33 сделки купли-продажи

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



По словам министра юстиции Дениса Малюськи по состоянию на 14:00 1 июля зарегистрировано 33 новых соглашения по земле сельскохозяйственного назначения. Это первые соглашения с сельхозземлей, заключенные после снятия моратория.



Малюська отметил, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать с 2024 года. Сейчас, по его словам, наступил этап "ограниченного рынка земли", когда покупать ее могут только физические лица, а общая площадь таких участков не может превышать 100 га.



Министр добавил, что для эффективной защиты прав собственников земли на законодательном уровне принят ряд постановлений по проверке нотариусами покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения и сделок купли-продажи на соблюдение закона.



"Они в итоге дадут возможность обеспечить корректную процедуру продажи участков, правильное оформление всех сведений в реестре, а гражданам Украины - реализовать свое конституционное право на свободное распоряжение своей собственностью", - цитирует пресс-служба слова Малюськи.



В то же время будет проводиться и проверка источников происхождения средств на покупку участка у его потенциального владельца.



Малюська добавил, что к рынку земли не будут допущены не только иностранцы, но и отдельные категории граждан Украины. В частности, это будет касаться лиц, в отношении которых были применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков.

Напомним, в Украине с 1 июля заработал рынок земель сельскохозяйственного назначения