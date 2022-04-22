"С моими психическими расстройствами это даже на пользу идет": СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью
Служба безопасности Украины перехватила новый разговор российского оккупанта со своей матерью
Об этом сообщает официальный Telegram-канал СБУ.
На перехваченном разговоре слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.
"С моими психическими расстройствами это (война, - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк - как серийный убийца, как Чикатило, - спокойный…" - сказал оккупант и испугал свою мать.
В СБУ уверены, что только психопаты способны творить подобные зверства в Украине.
"Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных парней. Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины... Простить такое невозможно", - отмечают в СБУ .
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