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С могилы пилота Джуса во второй раз украли шевроны: полиция начала уголовное производство

17 октября, 2023 вторник
19:42
Криминал

С могилы пилота Андрея Пильщикова, Джуса, погибшего в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа, уже второй раз неизвестные украли шевроны. Полиция Киева начала уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего

Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.

Отмечается, что во время мониторинга интернета полицейские обнаружили публикацию о том, что на одном из столичных кладбищ с могилы украинского защитника похищены вещи.

Предварительно речь идет о месте захоронения пилота Андрея Пильщикова.

Накануне девушка погибшего летчика Мелания Подоляк сообщила в соцсети Х (Twitter), что с могилы Джуса уже во второй раз крадут шевроны.

"Я не верю, что это пишу, но у Джуса с могилы снова украли шевроны! На этот раз большинство остались в безопасности, потому что они заперты в витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера", - написала девушка.

Мелания добавила, что после просмотра камер видеонаблюдения она планирует опубликовать кадры в интернете.

"Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное. Мое благородство закончилось в прошлый раз", - подчеркнула она.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Продолжаются следственные действия.

По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции открыли уголовное производство.

Авиакатастрофа на Житомирщине и гибель трех украинских пилотов

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания. Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что погибший в авиакатастрофе пилот Андрей Пильщиков мечтал о самолетах F-16 в украинском небе. Он отметил, что год назад в США пилот встречался с американскими чиновниками, рассказывал о срочных потребностях украинских Воздушных сил, коммуницировал с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16.

Впоследствии бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы на Житомирщине погибли еще два боевых пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Как информировала пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В ГБР отметили, что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии. В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Вечером 26 августа побратимы погибших на Житомирщине пилотов провели церемонию прощания. Американские летчики сжигают пианино в память о погибших пилотах, эта традиция существует со времен Второй мировой войны.

27 августа Воздушные силы заявили, что сроки расследования дела о столкновении учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области, в котором погибли три украинских пилота, пока неизвестны - оно может длиться до полугода.

Позже стало известно, что ГБР изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области 25 августа, в которой погибли три украинских пилота.

Согласно приказу командующего Воздушными силами ВСУ погибшим в авиакатастрофе на Житомирщине пилотам присвоили посмертно воинские звания.

полиция
новости Киева
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