Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 1 ноября.

Сообщается, что оккупанты продолжают попытки компенсировать понесенные в Украине потери, мобилизуя новых военных.

"Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую работу сотрудники ФСБ российской федерации", – пишет Генштаб.

Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что если России и потребуется новая мобилизация, то она, скорее всего, уже не будет частичной.

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