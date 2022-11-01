С мобилизованными, отказывающимися воевать с Украиной, проводит "работу" ФСБ, - Генштаб
Генштаб сообщил, что РФ пытается компенсировать потери боевого состава новыми солдатами и что ФСБ проводит "работу" с мобилизованными, которые отказываются ехать в Украину
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 1 ноября.
Сообщается, что оккупанты продолжают попытки компенсировать понесенные в Украине потери, мобилизуя новых военных.
"Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую работу сотрудники ФСБ российской федерации", – пишет Генштаб.
- Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что если России и потребуется новая мобилизация, то она, скорее всего, уже не будет частичной.
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