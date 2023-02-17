С марта украинцы получат увеличенные пенсии: их индексируют на 20%
Правительство планирует в марте провести индексацию пенсий на 20%. Кроме того, будут сохранены все доплаты к пенсиям по возрасту
Об этом сегодня, 17 февраля, на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – в общей сложности более 10 миллионов украинцев.
"Кроме того, в этом году мы сохраняем все доплаты к пенсии по возрасту. Это программа, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн. Для пенсионеров возрастом 75-80 лет - это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн", – сообщил Шмигаль.
Он подчеркнул, что в этом году, несмотря на войну, государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд. гривен.
- В Госбюджете на 2023 год заложена весенняя индексация пенсий.
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