Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец своему телеграмм-каналу.

"Российские медиа сообщают, что представители их оккупационных войск задержали двух сотрудников ЗАЭС, якобы за сотрудничество с Вооруженными силами Украины. Также в Росгвардии озвучили, что с марта таких "нарушителей" было 26 человек. Задержанных обвиняют в том, что они передают информацию о передвижении Российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они осуществляют ядерный терроризм и размещают военную технику на территории работающей атомной станции», – написал омбудсмен.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что никаких нарушений норм украинского законодательства или международного права работниками атомной станции не осуществляется. Это украинская атомная станция, на которой работают украинские атомщики, которые свободны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции.

Несмотря на безумное давление, которое оказывают оккупанты в отношении персонала, работники продолжают выполнять работу по предотвращению экологической катастрофы, которая может затронуть не только Украину, но и Европу и страны Черноморского региона.

"Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды отвечающей за объект. Поэтому я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии безопасности на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции", - написал Дмитрий Лубинец.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

23 августа стало известно , что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

23 августа, на инициированном Россией заседании Совбеза заместитель генсека ООН Розмари Дикарло также отметила , что РФ должна срочно вывести военные силы из ЗАЭС, а миссия МАГАТЭ может попасть туда только с территории Украины.

В День Независимости президент Владимир Зеленский в ООН призвал Россию прекратить ядерный шантаж, а МАГАТЭ – взять под контроль ЗАЭС.

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