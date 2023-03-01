С марта на временно захваченных территориях РФ выплачивает пенсии и соцподдержку только владельцам российских паспортов
По данным Центра нацсопротивления, с 1 марта россияне на временно оккупированных территориях будут начислять соцвыплаты и пенсии только владельцам паспортов РФ
Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления.
"С марта на временно оккупированных территориях начали действовать правила выплат пенсий и социальных выплат РФ. Согласно им, соответствующие выплаты возможны только с наличием российского паспорта. В то же время паспортизация в регионе продолжается медленно, и большое количество населения игнорирует получение паспортов врага", - утверждают в ЦНС.
Так, специалисты подчеркнули, что при этом оккупанты запретили оборот гривни: местные жители лишены украинских выплат.
- 20 февраля сообщалось, что Центру сопротивления стало известно, что с марта вступают в силу новые правила российских властей во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
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