Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления.

"С марта на временно оккупированных территориях начали действовать правила выплат пенсий и социальных выплат РФ. Согласно им, соответствующие выплаты возможны только с наличием российского паспорта. В то же время паспортизация в регионе продолжается медленно, и большое количество населения игнорирует получение паспортов врага", - утверждают в ЦНС.

Так, специалисты подчеркнули, что при этом оккупанты запретили оборот гривни: местные жители лишены украинских выплат.