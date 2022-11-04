С Марьинки эвакуировали всех гражданских
Из города Марьинка Донецкой области, ежедневно подпадающего под вражеские обстрелы, удалось эвакуировать всех жителей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Эвакуацию удалось провести благодаря подразделению "Белый ангел". Отмечается, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
В соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также каждый день обстреливают захватчики.
Правоохранители распространили видео работы подразделения, которое помогает эвакуировать людей из-под обстрелов. Во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.6Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное