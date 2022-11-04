Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Эвакуацию удалось провести благодаря подразделению "Белый ангел". Отмечается, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

В соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также каждый день обстреливают захватчики.

Правоохранители распространили видео работы подразделения, которое помогает эвакуировать людей из-под обстрелов. Во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.

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