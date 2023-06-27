Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

"Для Запорожской области последние несколько дней ключевая топ-тема - ситуация с ЗАЭС. После заявлений президента, главы ГУР все профильные службы, ОВА проводят координационные мероприятия, разрабатывают модели потенциальной эвакуации людей. По состоянию на данный момент эта подготовительная работа идет. Мы все уверены, что этого не произойдет. Ситуация будет стабильной, наши военные деоккупируют Энергодар, а ЗАЭС превратится из объекта ядерного шантажа в объект энергетической инфраструктуры Украины. Во избежание панических настроений пока не проводится работа с местным населением", - сказал он.

Депутат добавил, что ОВА, Запорожский городской совет и профильные службы разрабатывают логистические маршруты, готовят транспорт.

"В городе проверяются укрытия. Мы готовимся к худшему сценарию, понимая, что для россиян нет красных линий. Должен быть и рациональный подход - люди не должны поддаваться панике. Важно, чтобы местное население сохраняло спокойствие, понимало, как они будут действовать при экстренной ситуации. Город должен функционировать, потому что если Запорожье остановится - это будет существенный удар и экономически, и по линии фронта. Город дает ресурсы на оборону, потому что мы на острие обороны", - подытожил Ашурбеков.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности в Группу Семи и Европейский Союз, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.

Министерство здравоохранения предупредило, что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.

Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

25 июня Зеленский провел разговоры с Байденом, Трюдо и Дудой, учитывая, что "мир недостаточно реагирует на ситуацию на ЗАЭС".

Днепропетровск готовится к возможной аварии на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак во время брифинга.

Председатель Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк отметил, что план действий по эвакуации людей на случай взрыва на ЗАЭС утвержден и отработан