"С любовью, без шароварщины и клише об украинской культуре с человеческим лицом": Профессор НаУКМА Довга о проекте "УКультура"

Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".

"Наш проект называется "УКультура" и это инноваций образовательный портал, который имеет целью распространение знаний об украинской культуре, знаний, которые передаются профессиональными исследователями и исследовательницами, но в более популярной и доступной форме, чем их научные труды", - отметила она.

Читайте также: Слово в войне: знакомим с воюющими писателями

Довга добавила, что лозунгом проекта есть - "С любовью, без шароварщины и клише об украинской культуре с человеческим лицом".

"Мы рассказываем об украинской культуре, как о культуре успешной, креативной и модерной. Наша платформа дает бесплатный доступ к видео лекциям, видео интервью и библиотеке. В увлекательных и содержательных лекциях и интервью ведущие знатоки и знатоки из разных научных сфер, которые исследуют украинскую культуру, раскрывают наиболее разнообразные аспекты истории украинской культуры и современности, и даже иногда прогнозируем, чего мы хотели бы ожидать в будущем", - отметила культоролог.

В частности, она также рассказала, что лекции, размещенные на этой платформе, сейчас являются первым и единственным в Украине курсом по истории украинской культуры в цифровом формате, который полностью соответствует программе и требованиям Минобразования и будет использоваться студентами и преподавателями как учебное пособие для высших учебных заведений.