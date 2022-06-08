С Луганщины спасли 40 человек, из Северодонецкая эвакуция невозможна из-за боев внутри города
В Луганской области продолжается эвакуация. Вывезти в безопасность северодончан пока невозможно из-за постоянных боев внутри города
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сообщается, что из Лисичанска в рамках "тихой эвакуации" спаслись 34 местных жителя. Еще 6 человек – из Врубовки.
"Желающих выезжать больше с каждым днем, как и увеличивается количество обстрелов свободных населенных пунктов области", - комментирует Гайдай.
Он также сообщает, что, несмотря на просьбы северодончан, эвакуация из Северодонецка пока невозможна, поскольку внутри города продолжаются бои.
"К сожалению, когда выезд еще был, желающих эвакуироваться было не так много", – отмечает Гайдай.
Известно, что на территории громады остается до 15 тысяч жителей.
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