С Луганщины под российскими обстрелами эвакуировали 70 человек, - Гайдай
22 апреля из Попасной эвакуировали 25 человек, из Лисичанска - 45, в Рубежный автобус не доехал, поскольку россияне нарушают режим "тишины"
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного - начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец", – отметил Сергей Гайдай.
Эвакуационным автобусом управлял учитель истории одной из школ Попаснянского общества. Кроме того, он привез в Попасную гуманитарную помощь.
"Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр", - добавил глава ОВА.
- 22 апреля планировали эвакуировать жителей Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горной общины. Хотели вывезти пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно.
- Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ранее сообщила , что из-за обстрелов российских военных 22 апреля не будут работать гуманитарные коридоры.
- Россияне обстреляли Рубежное во время эвакуации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное