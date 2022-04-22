С Луганщины под российскими обстрелами эвакуировали 70 человек, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного - начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец", – отметил Сергей Гайдай.





Эвакуационным автобусом управлял учитель истории одной из школ Попаснянского общества. Кроме того, он привез в Попасную гуманитарную помощь.





"Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр", - добавил глава ОВА.

22 апреля планировали эвакуировать жителей Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горной общины. Хотели вывезти пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ранее сообщила , что из-за обстрелов российских военных 22 апреля не будут работать гуманитарные коридоры.

Россияне обстреляли Рубежное во время эвакуации.