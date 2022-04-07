С Луганщины и Донетчины 7 апреля отправятся четыре эвакуационных поезда, - Гайдай
7 апреля жителей Луганщины и Донетчины будут эвакуировать четырьмя поездами во Львов и Лозовую
Об этом сообщил Сергей Гайдай .
В течение 7 апреля отправятся следующие бесплатные поезда:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;
- 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.
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