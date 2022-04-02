С Луганщины эвакуировали почти 2,7 тыс. человек, – председатель ОВА
Из Луганской области в субботу, 2 апреля, эвакуировали около 2 700 человек. На этот раз эвакуировали снова производили под обстрелы оккупантов
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Известно, что 2 апреля из Горной громады вывезли 280 человек, из Кременной – 118, 60 жителей из Рубежного и 20 уехали собственным транспортом. Из Попасной эвакуировали 25 человек, из Северодонецка – 341 человека, из Лисичанска и близлежащих городов и сел – около 1 800 человек.
Эвакуация производилась под вражескими обстрелами.
"С орками невозможно договариваться. Россияне умышленно бьют во время эвакуации. Прилетает вблизи мест сбора людей. К счастью, все целы", – заявил глава ОВА.
Для оставшихся завезли несколько тонн гуманитарной помощи: продукты питания, лекарства, средства гигиены. Патрульные полицейские уже начали развозить их по бомбоубежищам.
- 1 и 2 апреля оккупанты обстреляли 31 объект в Луганской области и ранили одного человека, число погибших устанавливают.
- В Луганской области кафиры за неделю потеряли около 800 военных.
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