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С Луганщины 9 апреля эвакуировали около 600 человек, – председатель ОВА

9 апреля, 2022 суббота
21:16
война с Россией

Из Луганской области в течение 9 апреля удалось эвакуировать около 600 человек. Однако желающих уехать из области, по сравнению с другими днями, было гораздо меньше

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Удар по Краматорску не остановил эвакуацию. Укрзализныця наоборот объявила усиленную эвакуацию, чтобы спасать как можно больше людей. Однако желающих, по сравнению с другими днями, было гораздо меньше. Трагедия повлияла", – говорится в сообщении.

Отмечают, что в течение 9 апреля удалось эвакуировать 578 человек, среди них 395 человек из города Лисичанск, 52 жителя Рубежного (из них один человек ранен), 110 из Кременного, 10 из Северодонецка и 11 человек из города Попасное.

"Горная громада – обстрелы не позволили проводить эвакуацию, попробуем снова. Завтра эвакуация продолжится", – добавил Гайдай.

  • Николай Довбня, депутат Дружковского горсовета рассказал, что взрыв в Краматорске на железнодорожном вокзале был спланирован врагом для срыва эвакуации. За сутки до того был уничтожен путепровод в Барвинково, что повлекло за собой большое скопление людей на краматорском вокзале.

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