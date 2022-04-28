С Луганщины 28 апреля удалось эвакуировать в Днепр 73 жителей

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.



По предварительным данным, из Попасной сегодня удалось вывезти 27 человек.



"Еще в начале суток 28 апреля над головами этих людей пролетали снаряды и пули, потому что в Попасной идут уличные бои, а уже вечером они вспомнят, что такое нормальная будничная жизнь", - пишет Гайдай.



Кроме того, сегодня также эвакуированы 36 лисичан и 10 северодончан.



По словам Гайдая, людей уговаривают выезжать ежедневно в течение двух месяцев, однако, потеряв все и недели живя в подвале, они отказываются. Однако через три дня приходят в пункты сбора.



"Особенно трудно уверить в необходимости выезжать северодончан. Однако 28 апреля десятеро уже согласились. Как и 36 жителей Лисичанска. Скоро они будут в Днепре. Удалось спасти и семерых жителей Попасной. Стараемся вывезти еще - желающих уберечь себя от "русского мира" там , - подчеркнул Сергей Гайдай.





Напомним, глава Луганской ОВА анонсировал на 28 апреля эвакуацию из Рубежного, Попасной, Лисичанска, Горского и Северодонецка.

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