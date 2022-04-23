С Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских, – председатель ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он рассказал, что в течение 23 апреля власти удалось эвакуировать в безопасные области более 110 человек из Луганской области. В частности, из Попасной выехали 52 человека, из Лисичанска – 32 человека, а из Северодонецка – 30.



"Еще недавно эвакуировали более тысячи в день, сейчас по 100-200 человек. Но сколько бы ни было – мы будем спасать им жизнь. Многие еще оставались из-за того, что в свое время наталкивались на недобросовестного перевозчика, предлагавшего свои услуги за баснословные деньги. Которых у людей нет", – говорится в сообщении главы ОВА.

Гайдай напомнил, что организованная эвакуация является бесплатной. Мирным жителям для выезда достаточно прийти в места сбора или дать знать о себе.

Параллельно с эвакуацией была доставлена гуманитарная помощь в населенные пункты Попаснянской громады. В частности, ее получили жители Камышевахи, Николаевки и Врубовки.

23 апреля также стало известно, что кафиры обесточили насосную станцию в Луганской области. Без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск, Привилля.