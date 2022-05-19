С Луганщины 19 мая эвакуировали 37 человек, в том числе пятерых детей
В течение 19 мая из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали 37 человек, пять из них – дети.
Об этом в телеграме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, Севердонецк находится под мощными обстрелами оккупантов. Эвакуировать людей тяжело даже на бронированном транспорте. Однако сейчас хотят уезжать и те, кто не собирался в течение 2,5 месяцев.
"Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них пять маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- 18 мая в Северодонецке из-за обстрелов погибли четыре человека, есть раненые.
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