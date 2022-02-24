С красными элементами на одежде: Нацполиция просит сообщать о подозрительных людях на улице
Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах из-за полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.
"Особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде", - говорится в заявлении.
Там отметили, что полиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок
"Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении.
В полиции попросили гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное