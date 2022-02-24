С красными элементами на одежде: Нацполиция просит сообщать о подозрительных людях на улице

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.



"Особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде", - говорится в заявлении.



Там отметили, что полиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок



"Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении.



В полиции попросили гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

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