С конца февраля РФ украла из Днепра 4 миллиона тонн воды
После подрыва временного сооружения, которое перекрывало доступ в Крым, РФ украла из Днепра 4 миллиона тонн воды
Об этом сообщила в facebook пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Ранее Украина приостановила подачу воды для Крыма с 2014 года после оккупации полуострова РФ. В начале 2022 г., захватив часть Херсонской области, россияне взорвали гидросооружение, сдерживавшее воду. Это нанесло ущерб гражданской инфраструктуре Украины, сделало невозможным осуществление орошения сельхозземель на территории Скадовского, Каховского районов Херсонской области, а также нанесло значительный ущерб окружающей среде и причинило материальный ущерб государству в больших размерах.
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"После того как россияне в конце февраля взорвали временное сооружение, которое перекрывало доступ днепровской воды в оккупированный Крым, вода из Днепра продолжает поступать в канал... Россия уже украла из Днепра более 4 млн кубометров воды", - говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве также отметили, что размер нанесенного ущерба окружающей среде - 15,5 млрд грн.
- 22 октября генерал-майор запаса и первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос заявил , что вода в Крым никогда не была важной для России.
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