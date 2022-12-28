Об этом в интервью сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

На вопрос журналиста о том, насколько вырос оборонный бюджет воюющей страны, глава Минфина ответил: "Если сравнивать с довоенным бюджетом, то в 6 раз".

При этом, по словам Министра, Украина продолжает предоставлять социальные гарантии.

"У нас есть стабильные расходы - образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в 6 раз, сейчас это 31,7% ВВП, почти половина бюджета уходит на сектор безопасности и обороны", - сказал Марченко.

По его словам, сокращение штата чиновников особой экономии не даст.

"Я бы не ставил вопрос большой экономии, потому что, во-первых, это будут большие расходы в случае массового сокращения чиновников. Во-вторых, качественных кадров в системе не так уж много, их важно сохранить, поэтому любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти", - сказал Марченко.

2 декабря в правительстве было принято решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий Украины.

В начале ноября СМИ писали, что власти согласовали новую структуру правительства, согласно которой в Украине останется 14 министерств вместо 20.

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