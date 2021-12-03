С конца апреля 2022 года цены на газ могут снизиться, - Витренко

Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

"Сейчас в принципе есть ожидания, что начиная с конца апреля цены (на газ, - ред.) будут снижаться. Даже сейчас, если мы посмотрим на форвардные цены (которые определяют наперед, - ред.), они на следующее лето намного ниже, чем цены этой зимы, и потом, если мы посмотрим на форвардные цены на следующую зиму, мы увидим, что цены будут существенно, в разы меньше”, - сказал Витренко.

По словам главы Нафтогаза, в Украине действует фиксированный тариф на газ, определяемый на год. 1 мая 2022 года истекает срок действия текущей договоренности, и уже тогда установят новую годовую цену до 2023 года. Как отметил Витренко, такой способ фиксации тарифов выгоден населению.

"Люди не могут жить, когда у них каждый месяц увеличивается или уменьшается цена. Поэтому мы и потребовали, чтобы рыночным способом, но поставщики определяли цену на год, а не на месяц. И это кстати, для украинских потребителей было своевременное решение правительства, потому что если бы этого не произошло, то не семь-девять гривен платили бы, а 30-40 гривен”, - подчеркнул Витренко.

Он также добавил, что на ситуацию должна повлиять реформа по повышению энергоэффективности: в результате население будет потреблять меньше газа, и от этого будут меньшими платежки. Кроме того, власти будут модернизировать систему субсидий, адресной финансовой помощи людям, не имеющим возможности платить высокую рыночную цену.

Напомним, в Европе цены на газ 23 ноября снова выросли до более чем $1000 за тысячу кубометров из-за наступления холодов и уменьшения ветрогенерации.

26 ноября во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что будет, когда в 2024 году закончится контракт с Россией на транзит газа, и что предполагает реформа термомодернизации.