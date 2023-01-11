С конца 2022 года Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы, - Foreign Policy

Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди чиновников США и Европы.

Турция отправила первые партии кассетных артиллерийских снарядов DPICM в ноябре 2022 года.

В издании пишут, что DPICM может позволить украинским защитникам эффективнее использовать западную артиллерию, ведь каждый такой снаряд смертоноснее осколочно-фугасных боеприпасов, запасы которых у союзников Украины начинают заканчиваться.

"После того, как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где они могли получить их", - сообщил анонимный источник издания. "Это просто иллюстрирует, что, несмотря на сближение с Россией в некоторых аспектах, Турция стала действительно важной поддержкой Украины в военном плане".

Напомним, в начале декабря CNN проинформировали , что администрация Байдена рассматривала украинские запросы относительно передачи кассетных боеприпасов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb