С конца 2022 года Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы, - Foreign Policy
По данным источников Foreign Policy, в конце 2022 года Турция стала поставлять в Украину кассетные артиллерийские боеприпасы
Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди чиновников США и Европы.
Турция отправила первые партии кассетных артиллерийских снарядов DPICM в ноябре 2022 года.
В издании пишут, что DPICM может позволить украинским защитникам эффективнее использовать западную артиллерию, ведь каждый такой снаряд смертоноснее осколочно-фугасных боеприпасов, запасы которых у союзников Украины начинают заканчиваться.
"После того, как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где они могли получить их", - сообщил анонимный источник издания. "Это просто иллюстрирует, что, несмотря на сближение с Россией в некоторых аспектах, Турция стала действительно важной поддержкой Украины в военном плане".
- Напомним, в начале декабря CNN проинформировали , что администрация Байдена рассматривала украинские запросы относительно передачи кассетных боеприпасов.
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