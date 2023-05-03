С конца 2022 года оккупанты в Крыму захватили 700 предприятий украинцев

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Согласно сообщению, "отжатые" предприятия оккупанты уже выставили на продажу.

"Фактически речь идет о грабеже всех несогласных с оккупацией и политикой режима Путина", - отметили в ЦНС.

Там напомнили, что приказы о "национализации" и соглашения о дальнейшей продаже юридически ничтожны.

"Именно поэтому и очередей покупателей на захваченное имущество нет, ведь все понимают, что у окупантов нет прав на этот бизнес", - отметили в Спротиве.