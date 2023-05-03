С конца 2022 года оккупанты в Крыму захватили 700 предприятий украинцев
С конца 2022 года захватчики во временно оккупированном Крыму "национализировали" 700 предприятий украинцев и тех, кого Россия подозревает в нелояльности
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Согласно сообщению, "отжатые" предприятия оккупанты уже выставили на продажу.
"Фактически речь идет о грабеже всех несогласных с оккупацией и политикой режима Путина", - отметили в ЦНС.
Там напомнили, что приказы о "национализации" и соглашения о дальнейшей продаже юридически ничтожны.
"Именно поэтому и очередей покупателей на захваченное имущество нет, ведь все понимают, что у окупантов нет прав на этот бизнес", - отметили в Спротиве.
- В марте оккупанты заявили о намерении "национализировать" квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.
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