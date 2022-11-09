С коляской решил пройтись пешком до границы: украинский футболист рассказал, как смог выехать в Молдову

Об этом сообщает " Трибуна ".

По словам Серденюка, он выехал из Украины через Молдову.

"Мужчин уже перестали выпускать из страны. Я вез Наталью и сына, чтобы отправить их к родственникам в Молдову. И тут стоять в очереди, на этот раз около тридцати часов. Когда мы уже были близко от КПП, я с коляской решил пройтись пешком до границы, чтобы узнать как дела. По каким-то причинам таможня пропустила меня на молдавскую территорию. Я перешел с коляской, а жена машиной въехала чуть позже", - сказал футболист Виктор Серденюк.

В сентябре 26-летний Серденюк стал игроком ирландского "Шэмрок Роверс". Полузащитник провел уже 5 матчей. Известен игрой за одесский "Черноморец", "Кремень" и "Реал Фарму".

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