С коляской решил пройтись пешком до границы: украинский футболист рассказал, как смог выехать в Молдову
Украинский футболист Виктор Серденюк, ставший в сентябре игроком ирландского "Шэмрок Роверс", рассказал, как ему удалось выехать за границу во время войны
Об этом сообщает " Трибуна ".
По словам Серденюка, он выехал из Украины через Молдову.
"Мужчин уже перестали выпускать из страны. Я вез Наталью и сына, чтобы отправить их к родственникам в Молдову. И тут стоять в очереди, на этот раз около тридцати часов. Когда мы уже были близко от КПП, я с коляской решил пройтись пешком до границы, чтобы узнать как дела. По каким-то причинам таможня пропустила меня на молдавскую территорию. Я перешел с коляской, а жена машиной въехала чуть позже", - сказал футболист Виктор Серденюк.
В сентябре 26-летний Серденюк стал игроком ирландского "Шэмрок Роверс". Полузащитник провел уже 5 матчей. Известен игрой за одесский "Черноморец", "Кремень" и "Реал Фарму".
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