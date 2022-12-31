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"С "коктейлями Молотова" останавливали танки". Порошенко объявил конкурс на проект памятникам героям Сиреневой рощи

31 декабря, 2022 суббота
18:44
Общество

Пятый президент Украины Петр Порошенко с женой объявил конкурс на проект памятникам героям Сиреневой рощи в Херсоне

Об этом политик сообщил в видеообращении.

"Это - Сиреневая роща. Здесь ребята, которые 24 февраля записались в 192 батальон территориальной обороны Херсона, и с "коктейлями Молотова" в руках, потому что им не дали оружие, останавливали российские танки", - отметил Порошенко.

"Это - образ, который не менее сильный, чем Герои Крут. Это - черта, присущая украинцам. Это с одной стороны огромная трагедия, а с другой - величие украинского духа, которое точно должно быть запечатлено в украинской памяти" - заявил Петр Порошенко.

Справка

1 марта 2022 года в боях за Херсон погибли бойцы терробороны, практически без оружия и небольшим количеством пытавшиеся защитить город от вторжения российских войск. Их тела нашли на следующий день в Сиреневой роще.

Видео расстрелянных парней в сети выложил журналист-коллаборант.

В мае на месте расстрела россиянами бойцов Херсонской терробороны появился стихийный народный мемориал.


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Петр Порошенко
Херсон
война с Россией
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