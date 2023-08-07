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С Херсонского направления два грузовика привезли тела россиян в морг оккупированной Чаплинки, - Генштаб

7 августа, 2023 понедельник
06:57
Война с Россией

В морг во временно оккупированном населенном пункте Чаплинка Херсонской области прибыли два грузовика с телами захватчиков. Их похоронили в двух местах

Об этом в утренней сводке 7 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ.

Тела были захоронены на двух локациях.

ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 артсредства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Россия нанесла 52 авиационных удара и совершила 75 обстрелов с РСЗО по Украине

В течение 6 августа враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте: в течение суток произошло 50 боестолкновений

Между Силами обороны Украины и армией России произошло 50 боевых столкновений в сутки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелечья, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Дворичная, Кондрашовка, Кучеривка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают вражеское войско в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районах Марьинки и Красногоровки. У последней враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Отрадное, Благодатное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении террористы вели безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области.

Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Красное, Зализничное, Павловка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении вражеское войско нанесло авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Михайловка, Республиканец, Львове, Днепровское, Велетенское и Новодмитровка Херсонской области.

  • Днем в воскресенье, 6 августа 2023 года, ракеты Сил обороны Украины нанесли повреждения Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Вооруженные Силы Украины официально подтвердили удары.
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