Об этом сообщает La Reppublica .

FIE (Международная федерация фехтования) отменила решение о дисквалификации Харлан за нарушение регламента на чемпионате мира. Таким образом, лидер сборной Украины сможет выступить в командных соревнованиях на ЧМ в Милане, которые будут отборочными на Олимпиаду-2024.

Отмечается, что руководство FIE прислушалось к рекомендациям Международного олимпийского комитета. Тако исполком федерации отметил, что украинка поступила добросовестно и протянула лезвие сабли, чтобы попрощаться с соперницей, за COVID-протоколом, который действовал на момент старта ЧМ.

Путевка на Олимпиаду-2024

Ранее 28 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что МОК автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Игры-2024. Таким образом, олимпийская чемпионка избежит необходимости соревноваться за путевку в Париж на отборочных турнирах.

Дисквалификация

27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась давить сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинцы победу.

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал упразднить дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Реакция Ольги Харлан

27 июля украинская фехтовальщица записала видеообращение в Инстаграм, в котором поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок на дорожке относительно Смирновой – от всего сердца.

"Сегодня был, как вы видите, очень трудный и важный день. Произошедшее создает очень много вопросов, но и одновременно очень много ответов. Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи также терроризирует и спорт.

Что произошло сегодня – это то, что и должно было состояться. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и действовала своим сердцем. Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку – это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что вы. Ваши месаджи, стороз, поддержка – поддержка каждого. А особенно поддержка от защищающих нас бойцов. Когда я слышу это, что я мотивирую их, что этот поступок их мотивировал – невозможно передать. Благодарю каждого из вас, каждого бойца, который нас защищает.

Знаете, никогда никого нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда. Никаких рукопожатий. Никогда. Потому так будет всегда. И я, вероятно, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться. Ибо меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех, – не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине", – сказала Харлан.

Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.