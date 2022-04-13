С Харьковского частного зоопарка "Фельдман Экопарк" успешно эвакуировали всех животных
Из Харьковского частного зоопарка "Фельдман Экопарк", с начала войны находящегося под российскими обстрелами, успешно эвакуировали всех животных
Об этом сообщает заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, принимавший непосредственное участие в процессе эвакуации.
Как стало известно, по состоянию на 13 апреля все животные "Фельдман Экопарк", который с 24 февраля находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, были успешно вывезены с территории Харьковщины.
По словам Лысенко, в настоящее время последние две машины с воспитанниками зоопарка направляются в Хмельницкий и Киев.
Часть животных предварительно была вывезена в Одесский зоопарк.
"Все. Миссия выполнена. Отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий. Все животные из Харьковского экопарка вывезены. Можно выдохнуть", - пишет заммэра.
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