С Харьковского частного зоопарка "Фельдман Экопарк" успешно эвакуировали всех животных

Об этом сообщает заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, принимавший непосредственное участие в процессе эвакуации.



Как стало известно, по состоянию на 13 апреля все животные "Фельдман Экопарк", который с 24 февраля находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, были успешно вывезены с территории Харьковщины.

По словам Лысенко, в настоящее время последние две машины с воспитанниками зоопарка направляются в Хмельницкий и Киев.

Часть животных предварительно была вывезена в Одесский зоопарк.



"Все. Миссия выполнена. Отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий. Все животные из Харьковского экопарка вывезены. Можно выдохнуть", - пишет заммэра.