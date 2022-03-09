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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией С каждым днем аппетиты РФ уменьшаются - экспосол Украины в США о переговорах с Россией

С каждым днем аппетиты РФ уменьшаются - экспосол Украины в США о переговорах с Россией

9 мартa, 2022 среда
01:36
война с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что аппетиты и ультиматумы России в переговорах с нашей страной уменьшаются

Об этом Чалый сообщил в интервью телеканалу " Украина 24 ".

"Такие переговоры, которые уже были три раза, они не могут принести нам мир. Хотя, по моим данным, там обсуждается реально широкий спектр вопросов, передаваемых российской делегацией прямо из Кремля. С каждым днем обороны Украины эти аппетиты уменьшаются: с количеством погибших россиян и их потерь, остановкой продвижения. Звучит это также ультимативно, однако на переговорах аппетиты уменьшаются", – отметил дипломат.

Валерий Чалый также отметил, что очень важны будут переговоры, которые в Анталии собираются провести глава МИД Дмитрий Кулеба и глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Раньше они даже отказывались садиться за стол переговоров с представителем украинской власти. Здесь есть возможности поговорить посерьезнее. Возможно, подготовка переговоров на высшем уровне. Если они, кстати, не сорвутся. Почему могут сорваться? Очень тяжело вести переговоры под атаками на гражданское население. В том числе кассетными ракетами, вакуумными бомбами – оружием массового уничтожения", – сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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русская агрессия
война
Дмитрий Кулеба
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