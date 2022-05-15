Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Под Белогородкой разгромлены мощные силы противника. С каждой нетерпением, которую они терпят, их цели становятся более мелочными. Враг пытался окружить и переправиться через реку и потерпел поражение. Мы там разгромили тысячи россиян, сотня сожженной техники, разгромлена переправа. их и лучшее для нас то, что это была единственная зона, где враг должен попытаться поставить понтонную переправу. Теперь им просто негде по Северскому Донцу ставить понтонную переправу. Противнику остается только отступать и освобождать украинские земли, уходить с украинских территорий", - подчеркнул Назаренко .

Также Боец "Легиона Свободы" добавил, что "Легион Свободы" защищает рубежи Северодонецка и рубежи Северского Донца. Оборона крепка, но требуется больше противотанковых средств, больше высокоточной артиллерии, боеприпасов, техники, которая будет уничтожать врага.

"Враг увлекся своими маниакальными попытками окружить хоть кого-нибудь, хоть где-то, хоть кого-то взять в плен. Оккупант не может взять ни один солидный, большой город, город-миллионник. Они пытаются окружить всю группировку в зоне ООС, но у них это не получается. Пытаются окружить группировку, которая находится в Луганской области", - заметил Назаренко.

На спутниковых снимках было зафиксировано, как украинские военные взорвали два понтонных моста через Северский Донец и помешали врагу переправиться через реку в Луганской области.

Планы россиян оцепить украинских военных в Луганской области провалились из-за неудачных попыток переправиться через реку Северский Донец

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