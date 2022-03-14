"С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества": Шольц и Эрдоган осудили действия Кремля в Украине

Об этом лидеры государств заявили после встречи в Анкаре 14 марта, сообщает DW.



Канцлер ФРГ призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине. По словам Шольца, он и турецкий президент "совершенно едины в осуждении насильственных действий России в Украине".



Стороны также согласились с тем, что необходимо немедленное создание безопасных коридоров для мирного населения.



"С каждым днем ​​и с каждой бомбой Россия все больше отдаляется от мирового сообщества, частью которого мы являемся", - подчеркнул канцлер.



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