"С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества": Шольц и Эрдоган осудили действия Кремля в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что они "совершенно едины в осуждении насильственных действий России в Украине"
Об этом лидеры государств заявили после встречи в Анкаре 14 марта, сообщает DW.
Канцлер ФРГ призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине. По словам Шольца, он и турецкий президент "совершенно едины в осуждении насильственных действий России в Украине".
Стороны также согласились с тем, что необходимо немедленное создание безопасных коридоров для мирного населения.
"С каждым днем и с каждой бомбой Россия все больше отдаляется от мирового сообщества, частью которого мы являемся", - подчеркнул канцлер.
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